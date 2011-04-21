Україна ввела ліцензування імпорту м'яса птиці та сала.

Відповідна постанова Кабінету міністрів №420 від 11 квітня 2011 р. опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, імпорт свіжого, охолодженого або мороженого м'яса та їстивних субпродуктів свійської птиці, сала без пісних частин, свинячого жиру і жиру свійської птиці в Україну в 2011 році підлягає ліцензуванню.

Ліцензії видаватимуться за погодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства.