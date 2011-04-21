Україна не готова до широкого застосування форвардних закупівель зерна - УКАБ

Ситуація в агропромисловому комплексі не дозволяє сподіватися на широке застосування форвардних операцій із зерном. Про це сказав генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Володимир Лапа під час проведення круглого столу "Чи готові трейдери приймати участь у фінансуванні виробництва зерна в Україні?", повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

Серед основних перешкод для збільшення застосування форвардних угод, на думку фахівця, є низька культура виконання контрактних зобов`язань, відсутність дієвої системи страхування, а також ризики значних цінових коливань на ринках ресурсів та аграрної продукції.

"Як наслідок, покупці зерна з форвардом намагаються забезпечити додаткові гарантії постачання зерна в умовах форвардних контрактів, що робить їх непривабливим для аграріїв", - відзначає В.Лапа. За його словами, система страхування тільки на етапі становлення, зокрема на ринок виводяться першими стандартизовані страхові продукти, але в умовах аморфності державної політики у цій сфері, їх вартість занадто висока для аграріїв, що також робить непривабливою реалізацію зерна за форвардом.

Не менш суттєвою проблемою, на думку експертів УКАБ, є цінова динаміка на ринках ресурсів і готової продукції. Зокрема, в серпні-вересні 2010 року ціни на продовольчу пшеницю становили 1400-1500 грн./т. Це означає, наприклад, що у випадку реалізації норм законопроекту 8163 в нинішній редакції, селянам при співпраці з трейдерами необхідно було б продавати пшеницю врожаю 2011 року за біржовими цінами до початку вегетації, тобто за ціною 1400-1500 грн./т за умови, що собівартість виробництва в багатьох випадках перевищує цю межу. "Як це не парадоксально, програти від такого форварда можуть в першу чергу сільгоспвиробники, які самі не мають навичок експортної торгівлі, через те, що ціна фіксується до початку вегетації, а ресурси продовжують дорожчати і далі" - вважає В.Лапа.

Експерт також додав, що зазначені фактори позначаються на діяльності як приватних, так і державних компаній. Підтвердженням тому є інформація про обсяги державних форвардних закупівель в 2011 році. За наявності в Україні понад 15 тис. сільгосппідприємств та 40 тис. фермерських господарств укладено 500 контрактів, і це стосується всіх культур. "Приватні і державні трейдери знаходяться в одному човні - без створення належних умов законодавчий примус до форварда не принесе очікуваних результатів, створивши замість того додаткові ризики для аграріїв", - підкреслив В.Лапа.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час вчорашнього засідання Кабінету міністрів відзначив незадовільну роботу Аграрного фонду України щодо здійснення форвардних закупівель зерна майбутнього врожаю.

Прем`єр нагадав, що ще в лютому Аграрному фонду було перераховано 1,5 млрд. грн. на проведення форвардних закупівель. Однак до теперішнього часу, зазначив М.АЗАРОВ, фонд використовував лише половину цієї суми.

Довідка УНІАН. 16 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Аграрному фонду розпочати форвардні закупівлі зерна. Уряд виділив для форвардних закупівель 5 млрд. грн.

Аграрний фонд України планує законтрактувати 800-850 тис. тонн пшениці і 100 тис. тонн озимого жита за форвардними контрактами.

Крім того, Аграрний фонд має намір законтрактувати близько 150-200 тис. тонн цукру з цукрового буряка.

Також за форвардом буде закуповуватися гречка, вершкове масло і сухе молоко.