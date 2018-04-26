Скільки коштує великодній кошик...

Хоча продукти на полицях магазинів і на базарах продовжують дорожчати, українці активно скуповуються, готуючись до святкування Великодня. УНІАН порахував, наскільки полегшить наші гаманці наповнення пасхального кошика...

"Запаслива" нація... з примусу

Напевне, багато хто ще пам`ятає, що за часів Радянського Союзу і тотального дефіциту, підготовку до великих свят - Нового року, Дня Перемоги, 7-го листопада доводилося починати завчасно. Аналогічно виглядала і підготовка до свят, яких офіційно не святкували – до Великодня, Різдва або Трійці. Вона починалася за 2-3 місяці до години «Ч»: населення запасалося продуктами з тривалим терміном зберігання - консервованим горошком, шпротами, майонезом, «сухою» ковбасою, алкоголем, згущеним молоком та ін. Саме завдяки «запасливості», святковий стіл ламався в повному сенсі слова від нехитрих закусок, що допомагало запрошеним до нього хоч на якийсь час забути про порожні полиці у магазинах.

Сьогодні все по-іншому. Тепер полиці магазинів тріщать від всіляких ласощів, а темп життя прискорився настільки, що закупівлею продуктів до свята займаються приблизно за кілька днів, якщо не годин до нього. Торговельні мережі нарікають, що передсвяткова торгівля активізується тільки в останній тиждень, до цього періоду магазини заповнюють вщерть товаром, а величезні черги біля кас в такі дні стають традицією.

Між тим, продуктовий дефіцит пострадянських часів змінило «фінансове голодування» періоду розвитку, доходи населення поступаються в гонці з темпами зростання інфляції, а звичка продавців напередодні свят роздувати ціни на ходові товари повертає рядових українців у минуле - робити запаси завчасно.

Цього року Антимонопольний комітет України вирішив змінити ситуацію, правда, вже в дуже вузькому сегменті ринку. 18 квітня він зобов`язав 40 найбільших птахофабрик утриматися від встановлення економічно необґрунтованих гуртово-відпускних цін на курячі яйця в період Великодніх свят. Про результати розгляду вимог Комітету підприємства повинні повідомити в десятиденний термін (шкода, що до того часу питання буде неактуальним). До того ж, якщо проконтролювати виробників у держави ще є можливість, то вплинути на торгівлю та стримати її апетити - навряд чи.

Що у кошику і скільки коштує...

Тепер постараємося підрахувати, скільки коштуватиме пересічному українцеві великодній кошик .

Яка ж Пасха без яєць? .. До речі, мабуть, яйця - єдиний продукт, який у нинішній кошику буде коштувати дешевше, ніж в торішньому (в 2010 році 1 дес. яєць коштував близько 10-12 грн.). Яйця-2011 в середньому обійдуться у 8 грн. за десяток. Натуральний барвник у вигляді цибулиння коштуватиме 2 грн. за пакетик, якщо купувати його на ринку, або безкоштовно, якщо очистити цибулю вдома. Якщо захочеться різноманітності, то хімічний барвник (один колір) виллється в 4 грн. Замість фарбування яйця можна одягнути в поліетиленові обгортки з картинками. Таке задоволення коштує 2 грн. за набір.

Паску можна спекти самостійно, на необхідні для цього масло, молоко, яйця, борошно та інше доведеться витратити мінімум 40 грн. Але можна її купити. Практично всі виробники запевняють, що обсяги виробництва великодніх пасок збережуться на рівні минулого року. За даними «Концерну Хлібпром», відпускні ціни складуть від 4 грн. до 7,74 грн. за класичну паску, 16-28 грн. - за паски в подарункових упаковках. За розрахунками концерну, обсяги продажів пасок преміум-класу цього року збільшаться приблизно на 50%. Але оскільки ми розраховуємо мінімальну кошик, то покладемо в неї паску за середньою роздрібною ціною 15 грн.

Традиційними атрибутами кошика є також сир, масло, м`ясо і хрін. За 200-грамову пачку вершкового масла доведеться викласти близько 14 грн., за пачку сиру приблизно стільки ж. Колечко копченої ковбаси, в залежності від уподобань, потягне на 35-40 грн. Можна замість ковбаси приготувати м`ясо самостійно. Кілограм свинини коштує приблизно 50 грн. На хрін відкладемо ще 5 грн. Сіль у рахунок брати не будемо, в кожному будинку вона знайдеться.

Останнім часом в кошиках парафіян все частіше можна побачити пляшки з «міцними напоями». Візьмемо, наприклад, максимально наближений за тематикою кагор - близько 35 грн. За послуги священика також потрібно заплатити, хоч це і за бажанням, але додамо ще 5 грн.

До речі, якщо кошика немає, то можна використовувати більш бюджетний варіант - пакет.

У підсумку отримуємо близько 140 грн. – у таку суму обійдеться мінімальний великодній кошик для киянина. У регіонах, можливо, "кошик" буде і дешевшим, але не набагато. Після всіх підрахунків залишається відчуття хоч і невеликого, але подорожчання – десь на 15% проти торішнього. Вартість максимального кошика підраховувати не будемо, як і оцінювати святковий стіл, для цієї межі фантазії немає...

Але пересічному українцеві з середньостатистичною зарплатою не варто забувати, що після Великодня настають травневі свята, а це - виїзди на природу і пікніки, тобто нові розтрати. А там і відпустка... Пояси доведеться затягнути. Але хіба нас цим злякаєш...

Лілія Коваль (УНІАН)