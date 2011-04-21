Кабмін створив комісію із забезпечення цінової стабільності

Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.

Текст відповідної постанови КМУ (№421 від 6 квітня ц.р.) розміщений на сайті уряду.

Комісію очолив перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

До її складу увійшли перші заступники міністрів: аграрної політики і продовольства, енергетики і вугільної промисловості, будівництва і житлово-комунального господарства, інфраструктури, соціальної політики, а також представники Міністерства охорони здоров`я, Антимонопольного комітету, ДПСУ, НКРЗ, НКРЕ, начальник Держінспекції з питань захисту прав споживачів, представник НБУ.