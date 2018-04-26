Огірковий бум: Ірак запав на хмельницьке квасиво

Здавна українські родини заготовляли для споживання різного роду овочі. З-поміж них особливою популярністю користувався квашений огірок, який і досі вважається незамінною закускою під час застілля. Правда, з часом заготівельні традиції призабулися, хоча вітчизняні консервні заводи інколи балують споживачів квасивом. Між тим, як виявилося, поширена городня культура у соленому вигляді має стратегічне значення. Так, нею дуже зацікавилися в Іраку. За словами заступника голови Хмельницької ОДА з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Леоніда Гураля, ця країна з Близького Сходу хоче закупити у регіоні необмежену кількість цього продукту і вже вийшла з пропозиціями. “Там півлітрова банка огірків коштує 5 доларів. І вони готові зараз провести розрахунки”, - повідомив чиновник під час прямої телефонної лінії.

Про те, звідки про український огірок дізналися в Іраку, кореспондент УНІАН поцікавився у голови Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядухи...

- Василю Степановичу, яким чином на Близькому сході дізналися про Хмельниччину як виробника квасива?

Була зустріч з діловими колами арабських країн у Міністерстві закордонних справ України. У ній брав участь мій заступник Леонід Гураль. Розглядалося питання, звичайно, не про огірки, а про загальну поставку продуктів харчування різного асортименту. Зокрема, акцент робився на овочівництві. У ході бесіди згадали про квашені огірки у бочках, ними перейнялися іракці. До речі, три компанії з ОАЕ, Іраку та Росії зацікавилися поставкою різних груп овочів. Виходячи з їхніх побажань, ми зараз вивчаємо можливість консервних заводів краю. Але нахрапом тут не спрацюєш. Наприклад, коли я очолював Віньковецьку РДА (Хмельницька область), то там на плодоконсервний завод 60% огірків надходило від населення. Без допомоги селян цей процес не запуститься.

На мою думку, щоб повернути аграріїв до овочівництва як ведення бізнесу необхідно створити базові господарства. З наступного тижня робоча група облдержадміністрації об’їде райони та проінспектує стан консервних заводів. Наразі реально діючий - Деражнянський, який виробляє соки. У перспективі хочемо відновити виробництво у Ярмолинцях та Новій Ушиці. Але якщо відверто, нам простіше знайти інвестора, виділити для нього землю під будівництво нового плодоконсервного заводу і запустити виробництво квашених огірків.

- Під час наради у МЗС не обговорювалося питання бартеру: ми їм - квашені огірки, вони нам - нафту?

(Сміється) Ні, за бартер не йшлося. Ірак готовий заплатити і при можливості завчасно. Між іншим, існує фонд арабських країн, який надає кредити під 3-4% річних у доларах. Але співробітництво не закінчується огірками. Зі свого боку, Хмельниччина запропонувала Кувейту три інвестиційні проекти. Перший стосується будівництва доступного житла у Кам’янці-Подільському та Хмельницькому. Його загальна вартість - 36 млн. дол. Другий проект – виробництво на базі Красилівського агрегатного заводу сонячних батарей “Корді” вартістю 26 млн. дол.. І третій - відновлення роботи державного підприємства “Поділля-торф” - 12 млн. дол.

- Повернемося до стратегічного продукту. Скільки реально Хмельницька область може реалізовувати щорічно квашених огірків?

Дуже важко зараз назвати цифру, оскільки питання до кінця не досліджене. Добре, що є бажання Іраку. Коли ж буде конкретика, зокрема, попередня проплата від замовника під посів огірків, тоді зі свого боку ми можемо заключити договір про поставку. До слова, у селі Бражинці Полонського району підприємство заключило договір напряму з ізраїльською компанією про вирощування на 500 гектарів ізраїльського гороху. Завдання нашого фермера: виростити культуру, відвантажити її та отримати гроші.

- Ваш заступник заявив, що в Іраку півлітрова банка квашених огірків коштує 5 доларів. Яку ціну готова виставити Хмельницька область?

Відкидаємо транспортні витрати, митні збори - приблизно 2,5-3 долари за кілограм квашених огірків від плодоконсервного заводу. Зароблятимуть на цьому й селяни. Їм завод платитиме за зданий огірок на переробку. За моїми підрахунками, у середньому 1-1,5 дол. за кілограм.

Завдання влади - роз’яснити людям, чим сьогодні вигідно займатися. Адже не одним ріпаком живемо. Необхідно вирощувати ту продукцію, яка має не тільки попит в державі, а й у світі.

- Дякую за розмову.

Розмовляв Віталій Тараненко (УНІАН)