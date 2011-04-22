У Миколаївській області найбільше подорожчали овочі та фрукти

У січні-березні ц.р. в Миколаївській області найбільше зростання цін зафіксоване на овочі - на 24,4% і фрукти - на 13,8%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Хліб і хлібопродукти зросли в ціні на 8%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби - на 3,7%. Водночас, молоко, сир та яйця подешевшали на 4%, м`ясо і м`ясопродукти - на 1%.

Загалом, з початку року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в Миколаївській області зросли на 4,7%.

За три місяці п.р. на споживчому ринку непродовольчих товарів і послуг області спостерігалося підвищення вартості гарячого водопостачання, опалення - на 16,4%, послуг водовідведення - на 8,5%, холодного водопостачання - на 8,4%, електроенергії - на 6,8%, скрапленого газу - на 4,2%, твердого палива - на 1,3%, послуг з утримання та ремонту житла - на 0,8%, що вплинуло на збільшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 5, 1%.

Основною причиною збільшення цін у сфері транспорту на 11,3% стало подорожчання бензину на 21,2%. Також на 5,2% більше стали коштувати транспортні послуги.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін в Миколаївській області у січні-березні 2011 року склав 104,1%.