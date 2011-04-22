Уряд має намір затвердити список платних послуг Держземагентства

Уряд має намір затвердити перелік платних послуг, які надаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Про це йдеться у проекті постанови Кабміну, розміщеному на сайті Держземагентства.

Зокрема, згідно з переліком платних послуг, пропонується, що вартість надання витягу з Держреєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок становитиме 86 грн., надання відомостей з Держфонду документації із землеустрою, що містяться у документації із землеустрою, – 59-107 грн. за аркуш, держреєстрації земельної ділянки – 93 грн., держреєстрації держакту на право власності на землю, держакту на право постійного користування землею – 102 грн., держреєстрації договору оренди земельної ділянки із земель державної і комунальної власності – 129 грн., видачі держакту на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого – 182 грн., надання витягу з Поземельної книги – 71 грн., надання витягу з Державного реєстру земель – 174 грн., виготовлення техпаспорта земельної ділянки, яка виставляється на торги, – 319 грн.