Президент затвердив положення про Міністерство аграрної політики та продовольства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. Текст відповідного указу від 23 квітня розміщено на сайті глави держави. Документом встановлюється, що Міністерство аграрної політики та продовольства є правонаступником Міністерства аграрної політики України. Кабінету міністрів України доручено у двомісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим указом.

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