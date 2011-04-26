АМК зобов'язав виробників соняшникової олії прозоро формувати ціни

Антимонопольний комітет України зобов'язав ТОВ «Кернел-Трейд», ГП з іноземними інвестиціями «Сантрейд» та ЗАТ «Пологівський олійно-екстракційний завод» здійснювати прозору політику щодо формування цін по кожному з видів продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України, зокрема, йдеться про постатейний розрахунок собівартості кожного виду товару.

Отже, підприємства повинні окремо виділити витрати на виготовлення бутильованої соняшникової олії. Це дозволить підприємствам формувати справедливі оптово-відпускні ціни на продукцію.

Про результати розгляду вимог АМК підприємства повинні повідомити в десятиденний термін.

Як відомо, на сьогоднішній день ціни на соняшникову олію знижені, й залишаються стабільними.

Разом з тим, підтримка цього позитивного громадського ефекту вимагає проведення відповідної цінової політики з боку основних постачальників продукції в роздрібну мережу. Саме прозоре формування економічно обгрунтованої вартості олії й покликане забезпечити стабільну ситуацію на цьому ринку", - йдеться в повідомленні АМК.

Як повідомлялося, 21 лютого ц.р. АМК дав дозвіл 14 учасникам ринку соняшникової олії на узгоджені дії, спрямовані на відновлення рівноваги внутрішнього ринку і зниження вартості продукції для українських споживачів. Основні виробники та експортери олії зобов'язалися щомісяця наповнювати вітчизняний ринок до 20 тис. тонн олії і реалізовувати продукцію за середньою оптово-відпускною ціною 12 грн. 15 коп.