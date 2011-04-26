«Індустріальна молочна компанія» залучила 30 млн. дол. в ході IPO у Варшаві

«Індустріальна молочна компанія», один з найбільших агрохолдингів в Україні, залучила 29,699 млн. дол. від розміщення 24% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Кількість розміщених акцій становила 7,475 млн. штук, у тому числі 6,5 млн. нових акцій і 0,975 млн. акцій опціону перерозподілу. Ціна розміщених цінних паперів була встановлена ​​в 10,8 польських злотих. Початок торгів акціями розпочнеться 4 травня.

Інституційні інвестори підписалися на 90% акцій, приватні - 10%. Приватні інвестори скоротили кількість планованих до придбання акцій на 55,3%.

Локальним менеджером розміщення виступила ING Securities, глобальним координатором і генеральним менеджером - лондонське відділення ING Bank, фінансовим радником розміщення - українська компанія Інвестиційний капітал України.

Нагадаємо, «ІМК» планувала залучити в рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі 80 млн. дол.

"Кошти, залучені в результаті емісії, будуть використані для реалізації амбітного інвестиційного плану, який передбачає збільшення масштабів операцій при збереженні високої ефективності", - наголошується в повідомленні компанії.

Компанія планувала направити залучені кошти на розширення сільськогосподарських угідь до 88 тис. га, придбання сільськогосподарської техніки і обладнання, розширення ємностей зі зберігання зернових та олійних до 130 тис. тонн, а також картоплесховища - 80 тис. тонн. У цілому ж у планах ІМК розширення земельного банку до 2016 року до 126 тис. га.

Довідка УНІАН. Створена в 2007 році ІМК займається, головним чином, вирощуванням кукурудзи і пшениці, зберіганням і переробкою с/г продукції, а також виробництвом молока.

Земельний банк компанії, який знаходиться в Полтавській і Чернігівській областях, становить 38 тис. га земель.

Згідно з проспектом емісії, чисті доходи компанії минулого року становили 34,8 млн. дол., EBIDTA - 19,5 і чистий прибуток - 14,8 млн. дол.

На Варшавській фондовій біржі вже котируються папери шести компаній з України, п'ять з яких на основному ринку.