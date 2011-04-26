Аграрії Чернігівщини завершили сівбу ранніх зернових

АграріїЧернігівськоїобластізавершилисівбуранніхзернових ізернобобовихкультур.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомиливпрес-службіГоловногоуправлінняагропромисловогорозвиткуоблдержадміністрації.

Згідно з повідомленням,врегіоніраннімизерновими,ацепшениця,ячмінь,овес,вико,горохтощо,всімакатегоріямигосподарствзасіяно141,3тис.га,або100%прогнозованихпідцікультури площ.Сільгоспвиробникиобластіпродовжуютьсіятипізні культури,зокрема,гречку,соняшник.Аграріїпівденних іцентральнихрайонівактивносіютькукурудзу.

Всього,за попереднімипрогнозами,яровимикультурами вцьомуроціплануєтьсязасіятиблизько700тис.га,що трохибільше,ніжминулогороку.В загальнійструктурікультурпідурожай2011року зерновістановитимуть62%всіхпосіянихкультур,технічні -12%,картоплята овочі-9%,кормові-17%,приблизно,як іминулогороку.Однакпід нинішнійурожайбудутьзбільшеніплощіпідгречкою(на20%),цукровим буряком ідеякимиіншимикультурами.

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