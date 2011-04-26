Мінагропрод виступає за скасування квотування експорту кукурудзи

Фахівці Міністерства аграрної політики та продовольства України завершили аналіз балансів зернових.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, за результатами аналізу до кінця 2010-2011 маркетингового року є залишки в розмірі 2 млн. тонн кукурудзи, що дозволить скасувати її квотування вже найближчим часом. Саме з такою пропозицією Мінагропрод звернувся до уряду України.

«Проаналізувавши баланс запасів зернових, Міністерство аграрної політики та продовольства України ухвалило колегіальне рішення рекомендувати Кабінету міністрів України скасувати квоти на експорт кукурудзи. До кінця маркетингового року маємо залишки в розмірі 2 млн. тонн кукурудзи. Квотування експорту решти зернових планується скасувати після завершення весняно-польових робіт і посівної кампанії – з 1 липня», - повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також міністр зазначив, що цього року площі під посіви кукурудзи збільшено до 3,1 млн. га, всієї зернової групи – до 15,5 млн. га.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що позиція Мінагропроду із захисту інтересів вітчизняного виробника сільгосппродукції й забезпечення продовольчої безпеки громадян України залишається незмінною й буде ключовою в спільних зусиллях аграрного міністерства, міжнародних об'єднань зернотрейдерів та їх представників.

«Між Міністерством аграрної політики та продовольства України досягнуто домовленість із Американською торговою палатою і Європейською бізнес асоціацією щодо узгоджених правил торгівлі зерновими на міжнародному ринку з урахуванням національних інтересів і потреб у забезпеченні продовольчої безпеки», - додав міністр.