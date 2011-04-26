Мілкіленд вийшов з бізнесу виробництва морозива

У рамках політики, спрямованої на оптимізацію продуктового портфеля і концентрацію зусиль на стратегічно привабливих ринкових сегментах, Група компаній Мілкіленд вийшла з неосновного бізнесу з виробництва морозива.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що обладнання з виробництва морозива, запаси готової продукції, а також торгові марки «Каштан», «Столиця» і «Казкове», були продані третій стороні.

Відзначається, що питома вага продажу морозива в загальному доході Мілкіленд в 2010 році не перевищувала 1%.

Довідка УНІАН. Мілкіленд - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках СНД.

В Україні компанії належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються по всій країні під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Росії Мілкіленд виробляє свіжі молочні продукти на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат» і реалізує продукцію під брендами «Добряна» і «Останкінська».

Акції Milkiland N.V. з 6 грудня 2010 торгуються на Варшавській фондовій біржі.