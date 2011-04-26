Лісівники Полтавської області посадили 15 млн. дерев

ЛісівникиПолтавськоїобластізавершиливеснянупосадкулісівтависадили 15млн. дерев.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіПолтавськогообласного управліннялісовогота мисливськогогосподарства.

Згідно з повідомленням,вцьомуроцілісівникиПолтавськоїобластіпосадилипонад2,15тис.галісу.Зних854гавідновилиу державномулісовомуфонді,а1,3га- нановихтериторіях.Нацюплощулісівникивисадили 15млн.дерев32лісовихпорід.

На створенняновихлісівобласний екологічнийфонд цього рокувиділив1млн.грн.

Нагадаємо,лісівникиобластізаостанні9роківвідновилиліснаплощі18,5тис.га.Деревасталиростина12тис.гамалопродуктивних,змитихй ерозійно-небезпечнихземель.УпланахлісівниківзбільшитилісистістьПолтавськоїобластідооптимальногорівня-з8,7%до15%.

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