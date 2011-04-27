Вільний ринок сільгоспземлі сприятиме залученню інвестицій у АПК - експерти

Формування вільного ринку сільськогосподарської землі сприятиме припливу інвестицій в агропромисловий комплекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив старший менеджер проектів Фонду «Ефективне управління» Андрій ЛОБАЧ під час дебатів «Вільний ринок землі - загроза українському селу», організованих фондом «Ефективне управління» (Київ, Україна) і компанією «Intelligence Squared» ( Лондон, Велика Британія).

«Відсутність ринку земель сільськогосподарського призначення не дає можливості реалізувати величезний потенціал, який є у сільському господарстві», - сказав він.

На думку А.ЛОБАЧА, мораторій на продаж сільськогосподарських земель є блокатором, що перешкоджає залученню фінансування в аграрний сектор, оскільки земля не може використовуватися як застава для залучення банківського кредитування.

Він також зазначив, що компанії, котрі обробляють землю на правах короткострокової оренди, не зацікавлені вкладати кошти у забезпечення родючості землі.

Під час дебатів прихильники думки, що вільний ринок землі є загрозою для українського села, заявили, що на сьогодні Україна не готова до впровадження ринку землі.

«Я вважаю, що головні завдання українського уряду – подолати корупцію і розробити зрозумілу і передбачувану політику щодо регулювання ринку землі і сільськогосподарського експорту. Не варто особливо розраховувати на те, що зняття мораторію врятує дрібних фермерів. Немає також причин радикально змінювати нинішню структуру фермерського господарювання, краще це робити поступово», - сказав директор Науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, професор Дебреценського університету (Угорщина) Джозеф ПОПП.

У свою чергу голова ВАТ «Гладківщинське хлібоприймальне підприємство» Лора РУБЧЕНКО заявила, що розвиткові аграрного сектора заважає не відсутність ринку землі, а такі актуальні проблеми, як високі ціни на гербіциди, добрива і пально-мастильні матеріали, відсутність реальних стабільних цін на сільськогосподарську продукцію, а також відсутність ефективного ринку зерна із грудня 2010 року.

«Я вважаю, що для суспільства принциповим є вирішення двох питань - закріплення землі за ефективними господарями і справедливе використання земельної ренти - величезного фінансового ресурсу, що або буде сприяти розвитку економіки країни, або її дестабілізує», - підкреслила представник фермерів.

Голова ВАТ «Гладківщинське ХПП» також розкритикувала законопроект «Про ринок землі». На її думку, в ньому передбачені умови для монополізації ринку землі державним оператором - Держфондом, що навряд чи істотно поліпшить фінансовий стан аграрного сектору, але при цьому корупційна складова зросте ще більше.

Водночас учасники дебатів - противники тези, що зняття мораторію на продаж землі призведе до погіршення стану українського села, вважають, що всі проблеми аграрного сектора пов`язані саме з відсутністю вільного ринку землі.

«Відсутність відкритого ринку як раз і дозволяє купувати землю за безцінь. З простої причини - у власників немає вибору. У свою чергу, відкритий ринок землі відкриє перед її власниками можливості залучення коштів через інститут застави», - вважає колишній перший віце-прем`єр-міністр України, екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

На його думку, відсутність прозорого ринку землі також є причиною корупції у цій сфері.

«Згадайте скандали останніх років з приводу хабарів відносно землі. На відкритому ринку це неможливо. Спробуйте у когось купити долар за одну гривню. Так і на ринку землі: після зняття мораторію зникне необхідність нести «подачки», щоб купити або продати землю», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Президент компанії «Україна-Агрі», ATS Україна, групи «Linen of Desna» (Україна-Франція) Мішель ТЕРЕЩЕНКО, додав, що ринок землі - це спосіб привернути інвесторів в аграрний сектор в Україні і забезпечити надійні права власності на земельні ділянки.

«Після скасування мораторію п`ять мільйонів українських фермерів отримають прямий доступ до капіталу або, принаймні, надійні гарантії, необхідні для отримання мікрокредиту для закупівлі техніки й устаткування. Все це підтримає і зміцнить цілісність і привабливість українських сіл, а також дозволить розвинути сільське господарство в Україні, яке навіть у нинішніх умовах є прибутковим», - вважає він.

*** Дебати «Вільний ринок землі - загроза українському селу» тринадцяті за ліком публічні дебати в форматі «Оксфордського клубу». Організатори заходу - фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared. Протягом 2009 і 2010 рр. фонд проводив серію дебатів (http://debaty.org), присвячених реформуванню української економіки. Зокрема, обговорювалися такі теми, як ринок сільськогосподарських земель, проведення податкової реформи, взаємини України і Росії, конкурентоспроможність системи вищої освіти, доцільність створення спеціальних економічних зон, розвиток інновацій та нових технологій і перспективність розвитку туризму.

Довідка УНІАН. Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений за ініціативою бізнесмена і політика (депутата ВР від Партії регіонів) Ріната АХМЕТОВА 2007 року для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань Фонд залучає провідних вітчизняних і закордонних експертів з бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

Серед них – екс-прем`єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, колишній президент національного банку Угорщини Джорджі ШУРАНІ, керуючий директор українського офісу міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ. Міжнародна консультативна рада бере участь у формуванні стратегії Фонду, допомагає вибирати і затверджує проекти, оцінює результати діяльності Фонду і представляє Фонд в Україні та за кордоном.