Кабмін готовий знизити ціну на електроенергію і газ для теплиць
11:37, 27 квітня 2011Агро
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Уряд готовий зменшити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
«Уряд готовий розглянути пропозиції органів місцевої влади і зменшити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств», - сказав прем'єр.
При цьому він відзначив, що такий крок може бути зроблений для збільшення виробництва овочів і фруктів у країні.
Прем'єр-міністр також сказав, що уряд для збільшення обсягів сільгосппродукції на внутрішньому ринку готовий підтримати будівництво овочесховищ, оптових ринків і переробних цехів.
«Повторюю, на цьому ми економити не будемо», - сказав М.АЗАРОВ.
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