Кабмін готовий знизити ціну на електроенергію і газ для теплиць

Уряд готовий зменшити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд готовий розглянути пропозиції органів місцевої влади і зменшити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств», - сказав прем'єр.

При цьому він відзначив, що такий крок може бути зроблений для збільшення виробництва овочів і фруктів у країні.

Прем'єр-міністр також сказав, що уряд для збільшення обсягів сільгосппродукції на внутрішньому ринку готовий підтримати будівництво овочесховищ, оптових ринків і переробних цехів.

«Повторюю, на цьому ми економити не будемо», - сказав М.АЗАРОВ.