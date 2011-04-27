Азаров доручив вжити заходи для виконання весняно-польових робіт

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрові аграрної політики і продовольства України Миколі ПРИСЯЖНЮКУ, міністрам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних держадміністрацій вжити всіх заходів, щоб виконати поставлені завдання з проведення весняно-польових робіт у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр повідомив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Міністри Ради міністрів Автономної Республіки Крим і голови обласних держадміністрацій повинні постійно тримати на контролі проведення весняно-польових робіт і постачання сільгоспвиробникам якісного насіння, пального і мінеральних добрив, виділених на пільгових умовах», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що 26 квітня в Україні завершується сів ранніх зернових культур. Вони посіяні на площі 3,5 млн. га, що становить 95% прогнозу. Цукровий буряк посіяно на 87% прогнозованих площ. Крім того, озимі зернові культури підживлено на площі 6,3 млн. га, що становить 97% плану.