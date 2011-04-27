Уряд готовий скасувати експортні квоти на кукурудзу - Азаров

Уряд України готовий скасувати експортні квоти на кукурудзу, оскільки в Україні створено достатні запаси зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Зараз можемо розглянути питання про скасування експортних квот на кукурудзу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, фахівці Міністерства аграрної політики і продовольства України завершили аналіз балансів зернових і рекомендували уряду скасувати квотування експорту кукурудзи.

«Проаналізувавши баланс запасів зернових, Міністерство аграрної політики і продовольства України ухвалило колегіальне рішення рекомендувати Кабінету міністрів України скасувати квоти на експорт кукурудзи. До кінця маркетингового року маємо залишки у розмірі 2 млн. тонн кукурудзи. Квотування експорту решти зернових планується скасувати після завершення весняно-польових робіт і посівної кампанії – з 1 липня», - повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також міністр відзначив, що цього року площі під посіви кукурудзи збільшені до 3,1 млн. га, всієї зернової групи – до 15,5 млн. га.