Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає незадовільною роботу Аграрного фонду з проведення форвардних закупівель зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Залишається незадовільною роботу Аграрного фонду з форвардних закупівель. Це вже критично. Давайте з'ясуємо, хто псує цей ефективний інструмент державного регулювання, завдяки якому, зрештою, споживач гарантовано одержує достатню кількість продукції за прийнятними цінами», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що на сьогодні Аграрний фонд уклав договори на поставку лише тільки 440 тис. тонн зерна майбутнього врожаю. «Це просто безвідповідально. На сьогодні завдання номер 1 уряду – мінімізувати цінові коливання на продукти харчування», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що прем'єр вже неодноразово на засіданнях Кабінету міністрів говорив про незадовільну роботу Аграрного фонду з форвардних закупівель.

Довідка УНІАН. 16 лютого п.р. прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Аграрному фонду розпочати форвардні закупівлі зерна. Уряд виділив для форвардних закупівель 5 млрд. грн.

Аграрний фонд України планує законтрактувати 800-850 тис. тонн пшениці і 100 тис. тонн озимого жита за форвардними контрактами.

Крім того, Аграрний фонд має намір законтрактувати за форвардом близько 150-200 тис. тонн цукру з цукрового буряка.