Азаров критикує роботу Мінагропроду з розподілу коштів підтримки АПК

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ критикує роботу Міністерства аграрної політики і продовольства з розподілу бюджетних коштів державної підтримки агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд затвердив необхідні порядки розподілу бюджетної підтримки сільського господарства. Проте «Мінагропрод дуже повільно готує паспорти бюджетних програм. Мляво проводить роботу комісій, які повинні визначати одержувачів державної підтримки. Як результат, досі гальмується фінансування програм здешевлення кредитів, відшкодування вартості будівництва й реконструкції тваринницьких комплексів, надання кредитів фермерам і висадження молодих садів, виноградників і ягідників».

За словами М.АЗАРОВА, досі не розпочато виплати коштів за державними програмами підтримки розвитку тваринництва, тобто люди досі не одержали грошей за здані на переробку молоко і м'ясо.

«Я пропоную зарплату чиновників, які за це відповідають, поставити в залежність від того, одержали люди гроша чи ні», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що, станом на 22 квітня ц.р., з Державного бюджету Міагропроду виділено 3,1 млрд. грн., що майже вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. «Фінансове забезпечення АПК цього року як ніколи повне і ритмічне, тому, якщо така увага і ретельність з боку уряду не втіляться у відповідні результати роботи АПК, ми без коливань мінятимемо відповідно керівників», - сказав М.АЗАРОВ.