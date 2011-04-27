У Кіровоградській області приплід телят скоротився, овець та кіз - збільшився

Усічні-березні 2011року в Кіровоградськійобластів сільськогосподарськихпідприємствахзменшилосянадходження приплодутелятна0,4тис.голівабона7,1%,поросят- на1,5тис.голівабона6%,ягнятта козенят- зрослона0,2тис.голівабона11,4%.

Проце кореспондентУНІАНповідомилив Головномууправлінністатистикив області.

У розрахункуна100маток,якібулинапочаток 2011року, вихідтелятстановив30голів (усічні-березні 2010року - 31голова),поросят-265голів(296голів),ягнятта козенят-63голови(72).

У сільськогосподарськихпідприємствахзасічень-березень 2011відсотокпадежудооборотустадавеликоїрогатоїхудобизалишився наторішньомурівні(0,5%),свиней- зменшивсядо2,1%,овецьйкіз- збільшивсядо2,1%.

Усічні-березні 2011року обсягпродажівсільгосппідприємстваминаселеннюмолодняку ​​великоїрогатоїхудобистановив 1тис.голів,щов1,6разабільшепротисічня-березня2010 року,свиней-2,3тис.голівв 2,1разаменше,птицівсіхвидів-27,4тис.голівабов2,2разаменше.

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