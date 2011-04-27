Експерт: відкритий ринок землі встановить її справедливу вартість

Введення відкритого ринку сільськогосподарських земель посприяє встановленню справедливої ​​вартості продажу та оренди землі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК під час публічних дебатів на тему «Вільний ринок землі - загроза українському селу», проведених 26 квітня фондом «Ефективне управління» (м. Київ, Україна) спільно з компанією Intelligence Squared (м. Лондон, Великобританія).

«Вартість землі й вартість оренди землі пов'язані між собою... Сьогодні дуже важливо знати, чи справедлива вартість оренди землі. Можливо, 300 доларів (за гектар) - це дуже висока ціна, а, можливо, дуже низька. Це визначить тільки ринок, тому що вартість землі визначить вартість оренди. І навпаки», - сказав він.

В.ЛАВРЕНЧУК зазначив, що згідно з деякими дослідженнями, вартість землі в Україні оцінюється в 5 тис. грн. за гектар. «Хоча багато амбітних очікувань, що це буде 50 чи 100 тисяч, тоді вартість оренди повинна вийти на відповідний рівень. Справедливу вартість ми не дізнаємося, поки не буде цього ринку», - додав він.

Голова правління банку також відзначив, що більшість власників земельних паїв, а це, в основному, літні люди, неефективно використовують землю. У свою чергу, відсутність ефективного власника робить непрозорим ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Серед переваг запровадження ринку сільгоспземель експерт назвав появу такого фундаментального інструменту фінансування сільського господарства, як іпотека землі.

Поява іпотеки спростить процедуру інвестування, а також здешевить кредити для розвитку села, що дозволить у два рази підняти продуктивність села, вважає В.ЛАВРЕНЧУК.

«Є і капітал, і кредитний ресурс, потрібна інструментальна захищеність», - додав він.

У ході виступу він також зупинився на таких проблемах, як концентрація землі в одних руках, а також соціальні проблеми села, вирішенням яких відсутність відкритого ринку землі не сприяє.

«З точки зору фінансового ринку, є безумовні переваги для того, щоб ринок землі існував. Очевидно, що якщо є ризики, то потрібно починати введення ринку поетапно. Перші кроки потрібно робити обережно, з великими обмеженнями», - вважає експерт.

*** Дебати «Вільний ринок землі - загроза українському селу» ​​- тринадцяті публічні дебати в форматі «Оксфордського клубу». Організатори заходу - фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared. Протягом 2009 і 2010 рр.. фонд проводив серію дебатів (http://debaty.org), присвячених реформуванню української економіки. Зокрема, обговорювалися такі теми, як ринок сільськогосподарських земель, проведення податкової реформи, взаємини України та Росії, конкурентоспроможність системи вищої освіти, доцільність створення спеціальних економічних зон, розвиток інновацій та нових технологій і перспективність розвитку туризму.

Довідка УНІАН. Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений за ініціативою бізнесмена і політика (депутата ВР від Партії регіонів) Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань Фонд залучає провідних вітчизняних і закордонних експертів з бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.