Азаров: орендна плата за землю має включати відрахування на соціальну сферу села

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що орендна плата за землю має включати відрахування на розвиток соціальної інфраструктури села.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр відзначив, що ціни на продукти харчування зростають, а селяни стають біднішими, чи, принаймні, не відчувають зростання доходів, оскільки середня вартість оренди одного гектара землі як становила 260 грн. з 1 га, так і становить. Оскільки середній розмір паю 4 га, то селянин продовжує одержувати 1 тис. грн. на рік на свій пай. При цьому соціальна сфера у селі біднішає.

«Скільки ще років протягне село, якщо з нього черпати ковшем, а вкладати ложкою?», - запитав М.АЗАРОВ.

«Орендна плата має бути економічно обґрунтованою і включати складову соціальної відповідальності орендарів… Доручаю цю справу розглянути Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки і Міністерству соціальної політики і праці із залученням місцевих адміністрацій", - сказав прем'єр.