Перша партія китайської гречки надійшла в Україну - Присяжнюк

Перша партія гречки з Китаю в обсягу 500 тонн надійшла до України через Одеський порт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Надійшло 500 тонн. Вона розвантажується», - сказав він.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що на сьогоднішній день ціна гречки на внутрішньому ринку поки що не визначена і перебуває в стані розрахунку.

Разом з цим, за словами міністра, після надходження гречки в роздрібну торгівлю буде проведено аналіз її якості і попиту покупців на цей продукт.

«Ми перевіримо її якість і як її сприйме споживач», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що український споживач все ж таки віддає перевагу вітчизняному продукту.

Довідка УНІАН. Україна і Китай 21 лютого ц.р. підписали контракт про поставки гречки в Україну. Відповідно до контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL. Раніше заявлялося, що орієнтовний термін надходження вантажу до України - 5 квітня 2011 р.

4 квітня у прес-службі Державної продовольчо-зернової корпорації України повідомили, що гречка з Китаю буде доставлена в Україну не раніше 23-24 квітня ц.р.