Введення відкритого ринку землі вдарить по малим фермерам - експерти

При введенні відкритого ринку сільськогосподарських земель малі фермерські підприємства будуть позбавлені можливості придбати землю у власність через відсутність коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова ВАТ «Гладківщінское хлібоприймальне підприємство» (м. Черкаси) Лора РУБЧЕНКО під час публічних дебатів на тему «Вільний ринок землі - загроза українському селу», проведених 26 квітня фондом «Ефективне управління» (м. Київ , Україна) спільно з компанією Intelligence Squared (м. Лондон, Великобританія).

За її словами, сьогодні вартість оренди земель, що обробляються підприємством, становить 5,5% від вартості землі в 20 млн. грн.

«Є тенденція, що її в два рази збільшать. 40 млн. грн. для нашого господарства, яке має оборот в 13-14 млн. грн. на рік, є непідйомними, тому що у нас залишається тільки 1-1,8 млн. грн. прибутку, якщо ми добре продамо свою продукцію. Це 20 років потрібно тільки платити за оренду. А вкладати? У нас немає таких грошей», - сказала Л. РУБЧЕНКО.

На думку президента ВГО «Українська аграрна конфедерація» (УАК) Леоніда КОЗАЧЕНКА, великотоварні виробництва, які використовують сучасні технології, можуть капіталізувати свої активи шляхом розміщення акцій на фондових біржах. Наприклад, якщо прибуток від виробництва на 10 тис. га землі становить 5 млн. дол, 50% капіталізованої суми достатньо, щоб придбати цю землю у власність.

Однак мале фермерське підприємство не має можливості якось капіталізувати свій бізнес. «Я думаю, що в цих умовах необхідно використовувати механізми державної підтримки», - додав він.

Президент конфедерації вважає, що необхідно 2-3 роки для підготовки середовища, щоб сформувати відкритий ринок продажу сільгоспземель. При цьому слід прийняти не тільки три відсутніх закони (про ринок земель, про державний земельний кадастр, про земельний іпотечний банк), а й навчити користуватися законами «літніх людей на селі».

«Якщо торпедувати питання переходу до ринку землі, можна створити в державі величезні проблеми», - сказав він.

Серед цих проблем - соціальна проблема, а також неможливість під заставу землі залучити великі ресурси.

За оцінками УАК, сьогодні вартість землі сільськогосподарського призначення становить близько 500 дол. за гектар. «Якщо б умови були іншими, то ми рахували б від 3 тис. дол., а якщо економічно розвиватися, то реальна вартість землі становила б 8-9 тис. дол. за гектар. Сьогодні близько 15 млрд. дол. теоретично можна залучити під цей актив. А в інших умовах це буде 70-80 млрд. дол.», - вважає експерт.

*** Дебати «Вільний ринок землі - загроза українському селу» ​​- тринадцяті публічні дебати в форматі «Оксфордського клубу». Організатори заходу - фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared. Протягом 2009 і 2010 рр.. фонд проводив серію дебатів (http://debaty.org), присвячених реформуванню української економіки. Зокрема, обговорювалися такі теми, як ринок сільськогосподарських земель, проведення податкової реформи, взаємини України та Росії, конкурентоспроможність системи вищої освіти, доцільність створення спеціальних економічних зон, розвиток інновацій та нових технологій і перспективність розвитку туризму.

Довідка УНІАН. Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений за ініціативою бізнесмена і політика (депутата ВР від Партії регіонів) Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань Фонд залучає провідних вітчизняних і закордонних експертів з бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією