Китайську гречку 30 квітня відвантажать на склади тимчасового зберігання

На 30 квітня заплановано відвантаження китайської гречки з контейнерів на склади тимчасового зберігання для подальшого розподілу і транспортування в регіони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Хліб Інвестбуд».

Згідно з повідомленням, у великодні вихідні до Одеського морського торговельного порту прибуло судно MSC Samanta, яке доставило до України першу партію гречаної крупи з Китаю. 26 квітня розвантажені контейнери з гречкою були переміщені у зону митного контролю для відбору проб органами Держхлібінспекції, санітарно-епідеміологічної служби, Укрголовдержкарантину, Державного центру сертифікації та експертизи зерна і продуктів його переробки.

Очікується, що проведення експертиз, видача сертифікатів якості, а також митне оформлення вантажу імпортованої гречаної крупи триватиме протягом 27-29 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА, перша партія гречки з Китаю обсягом 500 тонн надійшла до України через Одеський порт. Він повідомив, що на сьогодні ціна гречки на внутрішньому ринку не визначена і перебуває у стані розрахунку.

Водночас, за словами міністра, після надходження гречки в роздрібну торгівлю буде проведено аналіз її якості і попиту покупців на цей продукт.

Україна і Китай 21 лютого п.р. підписали контракт на поставку гречки до України. Відповідно до даного контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL. Раніше заявлялося, що орієнтовний термін надходження вантажу до України – 5 квітня 2011 року.

4 квітня у прес-службі Державної продовольчо-зернової корпорації України повідомили, що гречку з Китаю буде доставлена до України не раніше 23-24 квітня п.р.