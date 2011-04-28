Всесвітній день охорони праці на найбільших пивоварних заводах відзначать конкурсами та навчальними тривогами

Сьогодні на трьох заводах САН ІнБев Україна - Чернігівському, Миколаївському та Харківському відбудуться масштабні заходи, присвячені Всесвітньому дню охорони праці, який відзначається сьогодні.

Мета акції - привернути увагу громадськості до питань промислової безпеки, підвищити культуру безпеки на підприємствах України, повідомили УНІАН в прес-службі компанії. Здійснюючи пропагандистську роботу, менеджмент компанії фокусується на заходах із запобігання аварій і травматизму на робочих місцях.

У цей день, крім традиційних інструктажів з правил безпеки, відбудуться конкурси серед водіїв вантажних машин на найакуратніше завантаження і навчальні тривоги, серед співробітників підприємств САН ІнБев і компаній-партнерів будуть поширені спеціальні пам'ятки.

САН ІнБев Україна здійснює ці ініціативи як частина групи компаній Anheuser-Busch InBev, яка підтримує програму Глобальної стратегії Міжнародної організації праці в галузі безпеки і гігієни праці з 2010 року.

«Ініціатива Глобального договору - це ініціатива, яка сприяє розвитку соціально-відповідального бізнесу в Україні. На даний момент до неї приєдналися 180 компаній та організацій українських ділових кіл», - повідомила координатор Української мережі Глобального Договору ООН Ганна ДАНИЛЮК.

За словами директора з правових питань та корпоративних відносин Дениса ХРЄНОВА, САН ІнБев Україна, в компанії встановлені найвищі стандарти з охорони праці та промислової безпеки, які щоденно відслідковуються за низкою показників. «При цьому ми використовуємо найсучасніші системи навчання персоналу, постійно працюємо над удосконаленням виробничих технологій і заходів безпеки», - підкреслив Д.ХРЄНОВ.

Довідка УНІАН.«САН ІнБев Україна» представляє найбільшу пивоварну компанію в світі «Анхойзер-Буш ІнБев» (Anheuser-Busch InBev).

«САН ІнБев Україна» об`єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з міжнародних марок: «Stella Artois», «Beck`s», «Brahma», «Staropramen», «Leffe», «Hoegaarden», «Lowenbrau», а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».

*** Всесвітній день охорони праці

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті за загиблими працівниками, вперше проведеного американськими і канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про працівників, що загинули та постраждалих на роботі.

У цей день більш ніж у ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.