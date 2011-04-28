Мінагропрод прогнозує експорт зернових цього року на рівні 19-20 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує експорт зернових цього року на рівні 19-20 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів директор Департаменту розвитку аграрних ринків Мінагропроду Анатолій РОЗГОН.

«Традиційно, це пшениця в межах 8-9 млн. тонн, кукурудза в межах 4 млн. тонн і ячмінь - 5-6 млн. тонн», - сказав А.РОЗГОН.

Водночас він відзначив, що, оскільки ще триває посівна, то остаточні цифри можуть уточнюватися.

«Експортний потенціал буде забезпечено на рівні більше, ніж минулого року», - сказав А.РОЗГОН.

За його словами, експорт урожаю минулого року, як і планувалося, становитиме 13,5 млн. тонн.

Як уточнив А.РОЗГОН, ще близько 2-х місяців експортуватиметься кукурудза. «У нас зараз залишки кукурудзи, маються на увазі ті можливості, які є для експорту, - в межах 2,5 млн. тонн», - сказав він.

У цілому міністерство прогнозує урожай зернових цього року на рівні, вищому за минулий рік. При цьому ціни на зерно не знижуватимуться.

А.РОЗГОН також уточнив, що цього року Аграрний фонд матиме досить коштів для закупівлі необхідних запасів, як зернових, так і іншої продукції.

За його словами, у травні Аграрний фонд закупить всі необхідні ресурси.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує урожай зерна поточного року на рівні 42 млн. тонн.

Як раніше заявляв А.РОЗГОН, отримання урожаю зерна в 42 млн. тонн дозволить Україні експортувати 17-18 млн. тонн.

За попередніми даними Держкомстату, в Україні господарствами усіх категорій у 2010 році одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).