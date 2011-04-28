Україна в першому кварталі скоротила імпорт бурякового цукру в 7 разів - УКАБ

За даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), у першому кварталі ц.р. в Україну було імпортовано всього лише 2,6 тис. тонн бурякового цукру, що більш ніж у 7 разів менше імпорту цього продукту за аналогічний період 2010 року (19,5 тис. тонн).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

Повідомляється також, що таку ж тенденцію можна прослідкувати й по інших видах цукру (глюкоза, фруктоза, цукрові сиропи тощо), обсяги імпорту яких у січні-березні ц.р. зменшилися в три рази – до 2,7 тис. тонн.

Експерти зазначають, що протягом першого кварталу ц.р. не імпортувався в Україну тростинний цукор-сирець, тоді як у січні-березні 2010 р. обсяг імпорту цього товару становив 21,8 тис. тонн. В УКАБ нагадують, що Україна при вступі до СОТ погодилася на щорічний імпорт за пільговим митним тарифом 267,8 тис. т цукру-сирцю.

«У даній ситуації важливо, щоб процедура розподілу квоти СОТ була проведена прозоро й у найкоротші терміни, адже ні для кого не секрет, що власно вироблених 1,54 млн. т бурякового цукру не достатньо, щоб повністю задовольнити внутрішні потреби в цьому маркетинговому році й імпорт цукру-сирцю є важливим для забезпечення стабільності на ринку цукру», - зазначає експерт аграрних ринків УКАБ Тарас ВИСОЦЬКИЙ.

В асоціації зазначають, що на даний момент світова й внутрішня цінова кон`юнктура на ринку цукру є сприятливою для рентабельного імпорту цукру-сирцю в рамках квоти СОТ із подальшою його реалізацією в Україні - світові ціни знизилися приблизно на 200 дол./т, порівняно з їх 30-річним піком у лютому цього року, тоді як ціни на цукор в Україні навіть дещо зросли протягом останніх двох місяців. Імпортеру залишається лише пройти всю погоджувальну процедуру, що, на жаль, у наших реаліях не завжди швидко й легко, додають в асоціації.