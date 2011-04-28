Сьогодні в УНІАН відбулася презентація проекту “Аграрна еліта України”, в якому названо 99 найбільших аграрних компаній країни.

Організатором проекту виступив журнал The Ukrainian Farmer.

Проект “Аграрна еліта України” - це перша незалежна спроба публічно назвати 99 найуспішніших аграрних підприємств та їх керівників, які контролюють виробництво до 50% продовольства України й впливають на формування внутрішніх і зовнішніх цін на сільгосппродукцію.

«На сьогодні в нашому каталозі, в журналі проекту “Аграрна еліта України” представлено 99 компаній. Ми свідомо не прив`язувалися до цифри 100 і свідомо поставили компанії в алфавітному порядку, тому що ці всі компанії різні за спеціалізацією, - сказала головний редактор проекту “Аграрна еліта України” Зоряна ГОШОВСЬКА. - Ми не робили акцент на висвітленні аграрних компаній, які займаються рослинництвом й у яких є найбільший банк землі. У нас представлені різні галузі аграрного сектора: тваринництво, рослинництво та садівництво, тепличне господарство, вирощування овочів, птахівництво. Це ті компанії, які є флагманами галузі на сьогодні».

На сьогодні понад 100 тис. га землі мають 12 компаній, представлених у проекті, 5 компаній орендують понад 200 тис. га землі й 3 агрохолдинги мають близько 400 тис. га землі.

«Якщо взяти першу 20-ку компаній, які володіють найбільшим банком землі, то це приблизно 15% усіх орних земель України», - сказала З.ГОШОВСЬКА.

За її словами, близько 10 компаній, представлених у проекті, планують найближчим часом вихід на IPO.

Організатори проекту також цікавилися в учасників ринку їхньою оцінкою процесів, які відбуваються сьогодні в секторі, зокрема, щодо зняття мораторію на продаж землі.

«На ринку немає однозначної позиції з цього питання, хтось із аналітиків за відкриття ринку землі, хтось за продовження мораторію, хтось говорить про те, що ефективним буде ринок оренди далі. Але, слід зазначити, що загальна маса компаній, нам так здалося, не лобіюють питання відкриття ринку землі», - підкреслила З.ГОШОВСЬКА.