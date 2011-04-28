Вінниччина відмовилася від реалізації китайської гречки

19:18, 28 квітня 2011
Агро
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На території Вінницької області не реалізовуватиметься гречана крупа, куплена в Китаї.

Про це повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Ігор КРЕВСЬКИЙ, інформує прес-служба облради.

«Вінницька область відмовилася від реалізації на своїй території китайської гречаної крупи. Натомість обласна влада домовляється з місцевими підприємствами про додаткове виробництво гречки», - сказав І.КРЕВСЬКИЙ.

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