Вінниччина відмовилася від реалізації китайської гречки
19:18, 28 квітня 2011Агро
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На території Вінницької області не реалізовуватиметься гречана крупа, куплена в Китаї.
Про це повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Ігор КРЕВСЬКИЙ, інформує прес-служба облради.
«Вінницька область відмовилася від реалізації на своїй території китайської гречаної крупи. Натомість обласна влада домовляється з місцевими підприємствами про додаткове виробництво гречки», - сказав І.КРЕВСЬКИЙ.
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