Кабмін збільшить витрати Аграрного фонду на 226 млн. грн.

Кабінет Міністрів України збільшить витрати Аграрного фонду, пов`язані зі зберіганням, перевезенням, переробкою і експортом об`єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, на 225,9 млн. грн. за рахунок перерозподілу бюджетних призначень.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 27 квітня ц.р., на якому розглядалося питання про стан проведення весняно-польових робіт і заходи зі стабілізації цін на продовольчому ринку.

Також до 20 травня будуть виділені додаткові асигнування для формування державного інтервенційного фонду за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Згідно з дорученням уряду, до 1 червня ц.р. сільськогосподарським товаровиробникам має бути надана допомога для накопичення мінеральних добрив, засобів захисту рослин і пального в обсягах, необхідних для проведення весняно-польових робіт.

Серед інших завдань – сприяння укладенню форвардних контрактів на постачання зерна майбутнього урожаю до державного інтервенційного фонду. Також місцевим органам влади доручено почати формування регіональних ресурсів зерна урожаю 2011 року.

Повідомляється, що для уникнення штучного утворення дефіциту пального і недопущення подальшого підвищення цін на нього уряд доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, НАК "Нафтогаз України" забезпечити до 1 червня 2011 року насичення ринку нафтопродуктами. У свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна цінова інспекція мають в період проведення весняно-польових робіт посилити контроль за ціноутворенням у роздрібній мережі та гуртовій торгівлі нафтопродуктами.