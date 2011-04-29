Уряд може зменшити орендну плату за місця на продовольчих ринках

12:53, 29 квітня 2011
Агро
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Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі спільно із зацікавленими органами виконавчої влади розглянути питання про можливість зменшення розміру орендної плати за торгове місце на продовольчих ринках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряди.

Також уряд доручив Міністерству аграрної політики і продовольства за участю «Укоопспілки» забезпечити вільний доступ сільгосптоваровиробників до місць торгівлі на продовольчих ринках.

Крім того, Мінагропроду і Мінекономрозвитку доручено подати для розгляду на наступному засіданні Кабміну план першочергових заходів щодо розвитку виробництва продукції овочівництва.

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