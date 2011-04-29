У разі відсутності покупців китайської гречки, її покладуть у резерв - Азаров

У разі відсутності покупців китайської гречки, її покладуть у резерв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні після наради з розвитку транспортних проектів у Києві.

«Не купуватимуть китайську гречку – покладемо у резерв, буде зберігатися, вона, до речі, прекрасної якості, нормальної, і хай лежить. Це продукт, який може довго зберігатися», - зазначив прем`єр.

При цьому він підкреслив, що ажіотажу в країні на гречку немає, і кожен, хто хоче її купити, може це зробити. «З гречкою в країні все буде нормально», - сказав М.АЗАРОВ. Він нагадав, що кожної суботи-неділі у Києві і обласних центрах проходять ярмарки, на яких можна купити гречку за нормальною ціною.

«Ви звернули увагу, що ніхто з членів уряду не кинувся зустрічати цей суховантаж (який привіз гречку – УНІАН)», - зазначив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Україна і Китай 21 лютого підписали контракт на поставку гречки в Україну. Відповідно до даного контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL.

27 квітня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що перша партія гречки з Китаю в обсязі 500 тонн надійшла до України через Одеський порт.

27 квітня в прес-службі компанії «Хліб Інвестбуд» УНІАН повідомили, що на 30 квітня заплановане відвантаження китайської гречки з контейнерів на склади тимчасового зберігання для подальшого розподілу і транспортування у регіони.