Аграрії Кіровоградської області завершили посів цукрового буряку

Станомна 28квітня аграріїКіровоградськоїобластізавершилипосів цукровогобуряку,посадившикультуру наплощі21,7тис.га(99%) із запланованих22тис.га.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомилив Головномууправлінніагропромисловогорозвитку Кіровоградськоїобласноїадміністрації.

Площапосівівцукровихбуряків порівняноз2010рокомзбільшена на 30%.

Такожтриваєпосівнасоняшнику: культурависадженана111,5тис.га,що становить 36%відплану.Соявисадженана 23тис.га(17%відплану),кукурудза -на77,6тис.га(33%відплану).

В областірозпочатосівбугречки:культуроюзасіяно0,5тис.га(2%відплану).Площапосівівпорівнянозминулимрокомбудезбільшенана40%(до22,3тис.га).Такожв 2011році аграріїзбільшатьпосівипросана12%-до5,1тис.га(вжезасіяно0,3тис.гаабо5%).

Станомна 29 квітня 2011року вобласті170,2тис.гектарівземлізасіянораннімизерновимийзернобобовимикультурамиабо82%відзапланованихплощ.

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