Янукович ветував закон про державну підтримку сільського господарства
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства». Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, яке розміщене на офіційному сайті Президента України.
В.ЯНУКОВИЧ застосував право вето до вказаного Закону України та запропонував відхилити його в цілому.
Як відомо, законом пропонується встановити порядок, за яким під час застосування в Україні режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, розподіл таких квот здійснюватиметься шляхом продажу на аукціонах.
Президент України вважає, що такий підхід не відповідає міжнародним зобов`язанням України за багатосторонніми торговельними угодами СОТ. Зокрема в частині забезпечення обмеження усіх зборів та платежів будь-якого характеру (крім окремих мит та податків), що накладаються сторонами на імпорт чи експорт або у зв`язку з імпортом чи експортом, сумою, яка приблизно дорівнює вартості наданих послуг і не повинна являти собою оподаткування імпорту чи експорту у фіскальних цілях.
Президент України вважає, що запровадження прозорих та ефективних адміністративних процедур державного регулювання ринку зерна є умовою для гарантування продовольчої безпеки держави. Нарощення експортного потенціалу України у цій сфері та забезпечення її функціонування на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою збалансування інтересів суб`єктів господарювання та держави.
На його думку, зазначені процедури мають застосовуватися виключно на рівноправній основі та, відповідно до міжнародних зобов`язань України щодо усунення нетарифних бар`єрів у зовнішній торгівлі. Зокрема такий механізм передбачено у прийнятому у першому читання проекті Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» (реєстр. №8321), внесеному урядом.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства ". За ухвалення даного рішення проголосували 264 народних депутата із 313 зареєстрованих у сесійній залі.