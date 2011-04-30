В Україні завтра очікується тепла з невеликими опадами погода

Завтра, 1 травня, в Україні очікується тепла з невеликими опадами погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у південній, східній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла; вдень у західних та північних областях 16-21°, на решті території 20-25°, на узбережжі морів 14-19°; в гірських районах вночі 3-7° тепла, вдень 8-12° .

У Києві та Київській області 1 травня короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 9-11° тепла, вдень 19-21°.