Найближчими днями очікуються заморозки на території західних областей
12:15, 04 травня 2011Агро
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Найближчими днями очікуються заморозки на території західних областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА сьогодні на прес-конференції.
«Заморозки на заході будуть у найближчі 2-3 ночі. Сьогодні вранці на території Польщі мінімальна температура становила 2-7 градусів морозу», - сказав М.КУЛЬБІДА.
У зв’язку з цим він підкреслив, що частково ця повітряна маса потрапить на територію західних областей України.
Крім того, за прогнозами М.КУЛЬБІДИ, також у західних та північних областях України заморозки можна очікувати 16-18 травня. В інших регіонах заморозків не буде.
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