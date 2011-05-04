Депутати пропонують встановити критерії продовольчої безпеки України.

Відповідний законопроект «Про продовольчу безпеку України» № 8370-1 від 28 квітня 2011 року зареєстровано у Верховній Раді України.

Ініціатори законопроекту - народні депутати Ігор КАЛЄТНІК (КПУ), Сергій ТЕРЕЩУК (Блок Литвина), Віталій БОРТ (Партія регіонів), Іван СІДЕЛЬНИК (БЮТ)

У проекті закону відзначено, що цей закон визначає правові, економічні, соціальні, екологічні і організаційні засади державної політики у сфері формування продовольчої безпеки.

У пояснювальній записці головною передумовою ухвалення пропонованого до розробки нормативного акту називають критично низький рівень продовольчої безпеки населення України (нині калорійність раціону харчування українця становить близько 2500 ккал, тоді як у розвинених країнах 3300-3800 ккал). Ще одним важливим аспектом необхідності розв’язання проблеми є необхідність контролю якості продовольства, яку автори закону вважають головною причиною погіршення показників життєдіяльності населення.

У законопроекті пропонується вважати граничним (пороговим) значенням індикатора достатності запасів зерна у державних ресурсах, який визначається як співвідношення між обсягами продовольчого зерна в державному продовольчому резерві і обсягами внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів в перерахунку на зерно, його 17-відсотковий рівень, що відповідає 60 дням споживання.

Граничним (пороговим) значенням індикатора економічної доступності продуктів, який визначається як частка сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств, пропонують вважати його 50-відсотковий рівень.

Граничним (пороговим) значенням індикатора продовольчої незалежності по окремих продуктах, який визначається як співвідношення між обсягом імпорту окремого продукту в натуральному вираженні і місткістю його внутрішнього ринку, пропонують вважати його 20-відсотковий рівень.

У законопроекті передбачено, що Кабінет Міністрів України протягом 3-х місяців з дня публікації цього Закону має розробити і прийняти Стратегію формування продовольчої безпеки України на 2012-2020 роки.