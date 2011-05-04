«Хліб Інвестбуд» у рамках квот експортував понад 800 тис. тонн зерна
Компанія «Хліб Інвестбуд» у рамках квот експортувала 802 тис. тонн зерна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор компанії Роберт БРОВДІ.
За його словами, з них експорт кукурудзи становив близько 577 тис. тонн, пшениці – 225 тис. тонн.
«Хліб Інвестбуд» на сьогодні в повному обсязі здійснив експортні поставки (в рамках квот, встановлених урядом, – УНІАН), – зазначив Р.БРОВДІ.
Таким чином, експортна діяльність у цьому сегменті на сьогодні компанією припинена.
Як повідомляв УНІАН, компанія «Хліб Інвестбуд» отримала квоти на експорт близько 8550 тис. тонн зерна.
Довідка УНІАН. Компанія “Хліб Інвестбуд” є структурним підрозділом Державної продовольчо-зернової корпорації України.
На сьогодні до складу Державної продовольчо-зернової корпорації України входять 44 філіали, серед яких 17 мукомельних підприємств, 1 крупозавод і 3 заводи з виробництва комбікормів, робочі зернові ємності яких становлять 3 млн. 461,1 тис. тонн, а робочі потужності переробних підприємств – 931,1 тис. тонн.