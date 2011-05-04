«Хліб Інвестбуд» завершив підписання договорів щодо форвардних закупівель зерна в рамках першого траншу Аграрного фонду в обсязі понад 1,55 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції гендиректор компанії «Хліб Інвестбуд» Роберт БРОВДІ.

Він нагадав, що в цілому держава виділила 5 млрд. грн. на наповнення Аграрного фонду в 2011 році.

Перший транш з цих грошей склав 1,55 млрд. грн.

«На 29 квітня перший транш освоєний «Хліб Інвестбудом» у повному обсязі», - зазначив Р.БРОВДІ.

Таким чином, за його словами, в період з 18 березня по 29 квітня цього року компанією укладено із сільгоспвиробниками 1168 форвардних контрактів на постачання 860 тис. тонн зернових загальною вартістю 1,5 млрд. грн., зокрема на постачання 836,3 тис. тонн пшениці, 22 тис. тонн – жита і 1 тис. 677 тонн гречки.

За словами Р.БРОВДІ, більшість законтрактованого обсягу пшениці (58%) – це пшениця другого класу; пшениця третього класу становить 36%, четвертого класу – 6%.

За його словами, форвардні закупівлі здійснювалися в усіх областях України і в Криму.

При цьому найбільші обсяги закупівель здійснені в господарствах Рівненської, Сумської, Київської, Полтавської, Вінницької і Харківської областей.

Середній лот закупівель становив 640 тонн, що, за словами гендиректора «Хліб Інвестбуду», свідчить про те, що програма охопила здебільшого середніх і дрібних виробників.

Як нагадав Р.БРОВДІ, відповідно до умов програми, всі сільгоспвиробники, що уклали форвардні договори, вже повністю одержали перші 50% вартості законтрактованого майбутнього урожаю.

Виділення наступних 20% вартості розпочнеться наприкінці травня – початку червня. Решту суми виплатять вже після постачання зерна.

Як повідомляв УНІАН, «Хліб Інвестбуд» у статусі єдиного виконавця проведе постачання зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду, відповідна угода підписана 4 березня 2011 року.

Угодою передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м`якої 2-4 класу більше 786 тис. тонн, жита 1-3 класу – 99 тис. тонн і гречки – 10 тис. тонн.

Ці культури будуть направлені на формування державного інтервенційного фонду.

Закупівля проводитиметься за мінімальними інтервенційними цінами, які на сьогодні становлять на пшеницю, залежно від класу, від 1612 до 1792 грн./т, на жито – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

11 березня компанія «Хліб Інвестбуд» розпочала форвардні закупівлі зерна в сільгоспвиробників для постачання зерна Аграрному фонду. Компанія планує за допомогою державних і залучених інвестиційних ресурсів купити на форвардних умовах понад 2 млн. тонн зернових.