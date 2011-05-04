Аграрний фонд реалізував понад 100 тис. тонн зерна для переробки на борошно

На сьогодні Аграрний фонд України реалізував 103 тис. тонн зерна для переробки на борошно й близько 60 тис. тонн борошна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції виконуючий обов`язки генерального директора Аграрного фонду Сергій ХОРОШАЙЛОВ.

«На сьогодні Аграрним фондом реалізовано майже 103 тис. тонн зерна для переробки на борошно й близько 60 тис. тонн реалізовано самого борошна», – сказав він.

При цьому С.ХОРОШАЙЛОВ зазначив, що реалізація борошна здійснюється згідно з угодами, третьою стороною за якими виступають облдержадміністрації.

Нагадаємо, в лютому ц.р. Аграрний фонд України заявив про намір почати інтервенції борошна хлібопекарським підприємствам для стабілізації цін на хліб.