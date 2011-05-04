Мінагропрод планує збільшити виробництво плодово-ягідних культур майже у 8 разів

В Україні виробництво плодово-ягідних культур до 2025 року збільшиться майже у 8 разів, порівняно з 2010 роком – до 2,257 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це заявив міністр Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні під час робочої поїздки в Крим.

Він також повідомив, що в 2010 році вітчизняним аграріям вдалося збільшити виробництво плодово-ягідної продукції на 33%, порівняно з 2009 роком – до 286,8 тис. тонн.

За даними Мінагропроду, до 2015 року планується збільшити плодово-ягідне виробництво в Україні в 1,5 рази, до 436,6 тис. тонн, до 2020 року – в 4 рази, до 1 млн. 118,7 тис. тонн, а вже в 2025 році очікується виробництво плодово-ягідних культур в обсязі 2 млн. 257 тис. тонн.

Наголошується, що такий рівень виробництва плодово-ягідної продукції можна забезпечити завдяки реалізації Державної програми фінансової компенсації витрат на садівництво, яка розрахована до 2025 року.

Досягти таких показників врожайності планується завдяки державній програмі компенсації витрат, яких зазнали виробники на створення садів, виноградників і холодильників з технологією РГС (регульованого газового середовища). Даною програмою передбачена фінансова компенсація в розмірі до 100% підприємствам усіх форм власності.