Україна експортувала 1,66 млн. тонн соняшникової олії на 1,83 млрд. доларів

За 7 місяців 2010/11 маркетингового року з України було експортовано 1,66 млн. тонн соняшникової олії на суму 1,83 млрд. дол. США, а також 1,86 млн. тонн соняшникового шроту вартістю 351 млн. дол.

Як повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), в порівнянні з аналогічним періодом попереднього маркетингового року вартість експорту продуктів переробки насіння соняшника зросла на 75%.

За даними УКАБ, в структурі експорту сільськогосподарської продукції (групи 1-24 УКТ ЗЕД) частка продуктів переробки насіння соняшника за 2010 рік зросла до 28%, що перевищує навіть частку зерна.

Як відзначають в УКАБ, олійно-жирова промисловість змогла за 7 місяців забезпечити 2,2 млрд. дол. валютних надходжень, внісши свою вагому частку у стабільність економіки України в умовах обмеження можливостей експорту зерна і негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

Водночас, експерти УКАБ застерігають, що існує значна загроза для олійно-жирового сектору України - скасування експортного мита на насіння соняшника в рамках створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. «Скасування експортного мита може призвести до занепаду однієї з найуспішніших галузей не тільки агропромислового комплексу, а й економіки України загалом. Якщо не буде бар`єру для експорту насіння соняшника, його просто вивезуть в країни Європейського Союзу, і ми станемо сировинним придатком по ще однієї позиції», - говорить Роман Сластьон, експерт аграрних ринків УКАБ.

В УКАБ переконані, що збереження ставки вивізного мита на насіння соняшника має стати одним з принципових положень переговорів про створення ЗВТ з ЄС, адже поступки в даному питанні принесуть України значні збитки.

Довідка УНІАН. Одним із пунктів зобов`язань, висунутих Україні Європейським Союзом при створенні ЗВТ, є скасування експортного мита на насіння соняшника.

Згідно із Законом України від 10.09.99 № 1033-XIV "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", починаючи з 1 січня 2007, ставка вивізного (експортного) мита на насіння соняшника щорічно зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 10 відсотків. З 1 січня 2011 ставка вивізного (експортного) мита на насіння соняшника становить 11% митної вартості.