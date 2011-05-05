Близнюк хоче з космосу відстежити ситуацію з посівами

Донецькаоблдержадміністраціяплануєзвернутисяв Державнекосмічнеагентство України,щобстежитизапосівамисоняшнику врегіоні.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процезаявивголоваДонецькоїобласноїдержавноїадміністраціїАнатолійБЛИЗНЮКнапрес-конференції.

ЗасловамиА.БЛИЗНЮКА,вобластічерез великіпосівисоняшникувиснажуєтьсяземля.

«Унасє проблема -багатосіютьсоняшнику,не вносятьдобриваі знищуютьземлю.Мибудемо до цьогожорсткопідходити.Аждотого,що домовимосяз космічнимагентством.Наостанній нарадінам показали,що з космосувидновсіпідпалистерні,такожбудевидно,хто,скількизасіявсоняшнику»,-розповівА.БЛИЗНЮК.

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