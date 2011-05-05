Близнюк хоче з космосу відстежити ситуацію з посівами
11:06, 05 травня 2011Агро
0
Донецькаоблдержадміністраціяплануєзвернутисяв Державнекосмічнеагентство України,щобстежитизапосівамисоняшнику врегіоні.
ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процезаявивголоваДонецькоїобласноїдержавноїадміністраціїАнатолійБЛИЗНЮКнапрес-конференції.
ЗасловамиА.БЛИЗНЮКА,вобластічерез великіпосівисоняшникувиснажуєтьсяземля.
«Унасє проблема -багатосіютьсоняшнику,не вносятьдобриваі знищуютьземлю.Мибудемо до цьогожорсткопідходити.Аждотого,що домовимосяз космічнимагентством.Наостанній нарадінам показали,що з космосувидновсіпідпалистерні,такожбудевидно,хто,скількизасіявсоняшнику»,-розповівА.БЛИЗНЮК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter