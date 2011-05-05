Держрезерв відмовив Азарову?

Державний комітет України з державного матеріального резерву не має наміру закуповувати китайську гречку.

Як пише “Голос України”, про це заявив голова комітету Олексій ЛЕЛЮК, коментуючи слова прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що у разі відсутності покупців гречки з Китаю її буде відправлено на зберігання в резерв.

О.ЛЕЛЮК відзначив, що його відомство не має відношення до закупівлі китайської гречки. «Держрезерв закуповує тільки продукцію, яка відповідає нормам ГОСТ і ДСТУ, що забезпечує належну якість продукції, котра зберігається на наших складах. Тому закупівля китайської гречки не в компетенції нашого відомства», - сказав О.ЛЕЛЮК. Він упевнений, що після того, як на гречаному ажіотажі заробили виробники, нинішнього року площі посівів гречки істотно збільшаться, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня М.АЗАРОВ сказав, що у разі відсутності покупців китайської гречки її покладуть у резерв.

Довідка УНІАН. Україна і Китай 21 лютого підписали контракт на поставку гречки в Україну. Відповідно до даного контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL.

27 квітня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що перша партія гречки з Китаю в обсязі 500 тонн надійшла до України через Одеський порт.

27 квітня в прес-службі компанії «Хліб Інвестбуд» УНІАН повідомили, що на 30 квітня заплановане відвантаження китайської гречки з контейнерів на склади тимчасового зберігання для подальшого розподілу і транспортування у регіони.