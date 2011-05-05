На Тернопільщині розпочали закладку саду площею 275 га

На Тернопільщині у селі Трибухівці Бучацького району розпочали закладку саду площею 275 га. Як розповів голова Спостережної ради ТОВ «Бучачагрохлібпром» Петро ГАДЗ, загалом його товариство планує посадити саджанці яблуні, груші, кісточкових порід, ягідники. За 2 дні уже посаджено 20 тис. щеп.

«Посадковий матеріал ми закупили у Чернівецькій області. Плануємо також створити власний розплідник, аби забезпечувати господарство якісними саджанцями плодових культур», – сказав П. ГАДЗ.

За його словами, посадка дерев здійснюватиметься у два етапи: навесні та восени.

Присутній на церемонії початку закладання саду голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН зауважив, що держава компенсує кошти, витрачені на закладення садів та виноградників, тож у аграріїв є стимул для розвитку садівництва.

З часом поруч із садом заплановано спорудити сучасні склади для зберігання плодів, а також цехи для переробки продукції.

Довідка УНІАН. Наразі в Тернопільськуу область ввозиться 1,5 тис. т і виробляється 18,5 тис. т плодів та ягід, що складає 28,6 % відо потреби.