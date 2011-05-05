Сільгосппідприємства Вінницької області завершили сівбу ранніх зернових

Сільськогосподарські підприємства Вінницької області засіяли ранніми зерновими культурами 182,504 тис. га, що становить 100,01% від запланованих 182,486 тис. га. Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН. Зокрема, аграрії області засіяли 25,975 тис. га пшеницею, 138,504 тис. га - ячменем, 5,03 тис. га - вівсом, 13,095 тис. га - горохом. Всього на території Вінницької області близько 2 млн. га сільськогосподарських земель.

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