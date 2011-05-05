Депутат пропонує до створення держземкадастру й інвентаризації заборонити продаж сільгоспземель

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ) пропонує посилити вимоги для продажу сільськогосподарських земель і внесення права на земельну ділянку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Про це йдеться в законопроекті №8464 «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо умов продажу земельних ділянок», внесеному до парламенту 4 травня ц.р.

Згідно з документом, пропонується до набуття чинності законів про державний земельний кадастр і про ринок земель, зокрема створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру й проведення повної інвентаризації земель, але не раніше 1 січня 2012 року, заборонити внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Згідно із законопроектом, до набуття чинності законів про державний земельний кадастр і про ринок земель, зокрема створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру й проведення повної інвентаризації земель, але не раніше 1 січня 2012 року, не дозволяється: купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, окрім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; купівля-продаж або відчуження у інший спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), окрім передачі їх у спадок, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону й вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.