Україна повинна повернутися до системи споживчої кооперації - Присяжнюк

Україна повинна повернутися до системи споживчої кооперації, щоб забезпечити продовольчу безпеку держави.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК у ході робочої поїздки по Криму.

«Система заготовок повинна стати в лад і виконувати свої функції. На сьогодні в Україні велика кількість овочів, фруктів, молока й м`яса виробляється в приватному секторі», - підкреслив він. У зв`язку з цим, вважає міністр, потрібна відлагоджена система заготівлі продукції від виробника до доставки її споживачу.

Також М.ПРИСЯЖНЮК вважає, що вітчизняні виробники повинні зайняти ключове місце на світових продовольчих ринках, адже в усьому світі є великий попит на продукти харчування й на сільськогосподарську продукцію.

«Попереду великий попит на продукти харчування, про це свідчать заяви світових організацій і дослідження. Завдання міністерства якраз і полягатиме в тому, щоб наша країна не втратила цей шанс», - підкреслив міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я переконаний, що світ все одно знайде, як заповнити існуючий дефіцит продуктів і, якщо ми думаємо, що це буде постійно, і не робитимемо кроки, щоб збільшити обсяги, залучити нові технології й не займемо належне місце на світових ринках, ми в черговий раз втратимо шанс», - сказав міністр.